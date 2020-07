Donna uccisa a colpi d'arma da fuoco nel Foggiano (Di domenica 5 luglio 2020) Una Donna è stata uccisa questo pomeriggio a colpi d'arma da fuoco a Cerignola, nel Foggiano. La Donna di 41 anni Nunzia Compierchio. è stata ammazzata in via Fabriano. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti di polizia che hanno sottoposto a fermo il marito della Donna. Si tratta di Angelo Di Meo di 44 anni. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe ucciso la moglie, Nunzia Compierchio di 41 anni in via Fabriano, alla periferia del centro Foggiano. Subito dopo il delitto l'uomo si era rifugiato nell'abitazione del padre. L'uomo è stato trovato in possesso di una pistola a salve modificata. "Una ragazza normale, molto attaccata ai figli, soprattutto a quelli più piccoli. Una ragazza senza grilli per la testa". Così chi la conosceva descrive Nunzia Compierchio. L'uomo le ha sparato davanti alla porta dell'abitazione con una ... Leggi su agi

Agenzia_Ansa : Tragedia allo zoo di #Zurigo, donna uccisa da una tigre #ANSA - repubblica : Donna uccisa dal marito a Cerignola, contro di lei 5 proiettili: il femminicidio davanti ai due figli - _astrocate_ : la seconda, la matrigna, unico esempio di donna che sopravvive senza validazione maschile, deve essere annientata,… - eccapecca : Nunzia 41 anni, uccisa. Omicidio davanti ai due bambini di 11 e 12 anni. Violenza, abusi su #donne (e non solo) ind… - AntennaSud : Cronaca | Femminicidio nel Foggiano: donna uccisa con 5 colpi pistola -