Coronavirus, i numeri di oggi: 192 nuovi casi e 7 morti (Di domenica 5 luglio 2020) Coronavirus dati 5 luglio 2020. La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. oggi sono stati registrati 192 nuovi casi, 96 dei quali in Lombardia. In tutto i casi di positività al Coronavirus finora accertati in Italia sono 241.411. Gli attualmente positivi sono 14.642, 21 più di ieri; crescono seppur di poco anche i ricoverati con sintomi e in terapia intensiva. I guariti superano quota 192mila. 7 i decessi a causa del virus oggi, 6 dei quali in Lombardia; in totale sono 34.861 da inizio emergenza in Italia. (segue dopo la foto) In Lombardia 96 nuovi positivi e 6 morti In Lombardia sono 98 i nuovi positivi al covid19 rispetto a ieri di cui 20 debolmente positivi e 43 a seguito di test sierologici. Sono gli ultimi dati della Regione, dove nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.772 tamponi. I morti nelle ... Leggi su urbanpost

