Anticipazioni Il Segreto giovedì 9 luglio 2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Giovedì 9 luglio 2020 – Pepa trova il referto di Angustias: Pepa riesce a mettere le sue mani sul referto di Angustias in cui salta subito all’occhio che la donna non può essere la madre di Martin. Ragion per cui quel documento dimostra quello che lei ha sempre pensato e cioè che quel piccolo non è altri che suo figlio. Come dimostrarlo? Pepa allora racconta tutto al dottore che inizialmente non le crede, ma poi si convince delle sue parole e va dritto dalla Montenegro per chiedere spiegazioni. In quella circostanza sarà colto da un malore e non potrà più appoggiare la tesi di Pepa. L'articolo Anticipazioni Il Segreto giovedì 9 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

infoitcultura : “Il segreto”, le anticipazioni: questo amore disperato - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni dal 6 al 10 luglio: Donna Francisca fa morire il dottore - #Segreto #anticipazioni… - infoitcultura : Il Segreto oggi, anticipazioni 3 luglio: Pepa cacciata - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di lunedì 6 luglio 2020 - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 3 luglio 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Segreto “Il segreto”, le anticipazioni: questo amore disperato Tv Sorrisi e Canzoni “Il segreto”, le anticipazioni: questo amore disperato

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo ch ...

Beautiful: le anticipazioni americane

Gli appassionati di soap opera amano sapere in anticipo ciò che avverrà nelle prossime puntate. Le anticipazioni americane di Beautiful servono proprio a questo: consentono di avere interessanti notiz ...

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una vita, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo ch ...Gli appassionati di soap opera amano sapere in anticipo ciò che avverrà nelle prossime puntate. Le anticipazioni americane di Beautiful servono proprio a questo: consentono di avere interessanti notiz ...