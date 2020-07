Traffico Roma del 04-07-2020 ore 08:30 (Di sabato 4 luglio 2020) Luceverde Roma bene trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi continua ad essere scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale in una giornata caratterizzata da numerose manifestazioni in programma allerta meteo sul Lazio Si prevedono precipitazioni isolate accompagnati da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica possibili grandine e forti raffiche di vento all’Eur tra poco alle 8:30 sino alle 14:20 al centro congressi la nuvola con la presenza del presidente del consiglio divieti di sosta su viale Asia il tratto tra Viale Stendhal e viale Shakespeare alle 12:50 in Piazza del Popolo manifestazione con la partecipazione prevista di circa 4000 persone chiusure su del Babuino e sulle rampe di viale Gabriele D’Annunzio sempre dalle 10 alle 13 in piazza Castellani sit-in davanti al Ministero della Salute nel primo pomeriggio ... Leggi su romadailynews

LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato tra Svincolo Valdarno (Km 335,8) e A1 Svincolo Arezzo (Km 358,5) in direzione… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Valdarno (Km 335,8) e A1 Svincolo Arezzo… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-07-2020 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2020 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 03-07-2020 ore 20:00 RomaDailyNews Raccordo anulare, buca si apre sotto le auto: maxi incidente senza feriti

C’è chi si è toccato con la macchina, chi invece è riuscito a frenare appena in tempo. Chi l’ha evitata d’un soffio, e chi si è fermato per segnalare agli altri una situazione pericolosa. Tutta colpa ...

Tram deragliato al Colosseo, stop alle corse. Ieri un altro incidente

La linea 3 si ferma, per rifare il tratto di binari teatro dell’incidente di giovedì - quando un tram è deragliato colpendo un autobus e due macchine private - e già da ieri sono in strada le navette ...

