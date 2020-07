Sassuolo – Lecce – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di sabato 4 luglio 2020) Sassuolo – Lecce verrà disputata questo pomeriggio alle ore 19:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la gara verrà arbitrata dal Sig. Massa, con Valeriani e Bresmes assistenti, Rapuano 4° uomo, Chiffi e Schenone al VAR. La squadra di De Zerbi arriva da 2 pareggi 1 vittoria e 1 sconfitta da quando è ricominciato il campionato, ed ha perso solo contro l’Atalanta di Gasperini, pareggiando con Inter e Verona, e vincendo contro la Fiorentina. Questa partita potrebbe essere semplice sulla carta visa la loro posizione di campionato 12°. Ma il Lecce 18°proverà a strappare i 3 punti per cercare di riuscire a salvarsi, poiché hanno 1 solo punto di svantaggio sul Genoa. I giallorossi non hanno ancora vinto, ed hanno perso anche lo spareggio con la Sampdoria, vorrebbero ritrovare i 3 punti proprio oggi, anche se sarà molto ... Leggi su giornal

