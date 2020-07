Sarri Juventus, il tecnico svela il suo rapporto con Dybala (Di sabato 4 luglio 2020) Sarri Juventus – La squadra di Andrea Agnelli consolida il primato grazie al poker nel Derby contro il Torino. Ancora una volta Paulo Dybala sblocca la partita e si conferma in un periodo di forma strabiliante. Eppure l’argentino non ha iniziato la sua stagione nel migliore dei modi anche perché il tecnico toscano gli ha spesso preferito Gonzalo Higuain. Sarri Juventus: il rapporto con Dybala Maurizio Sarri, proprio tramite i microfoni di Sky Sport, ha svelato il suo rapporto con l’ex attaccante del Palermo. Le frasi: “Un rapporto buono, diretto, schietto, senza nascondersi niente. Ma su Dybala non ho avuto alcun tipo di dubbio, perché è vero che l’anno scorso non ha segnato tanto in campionato, ma se prendi il campionato di 2-3 anni fa aveva segnato tantissimo,. Aveva avuto solo una stagione sfortunata. Io gli ho sempre detto quello ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : Che grande notizia, Sandro #Veronesi! Congratulazioni ?????? per avere conquistato il #PremioStrega2020! Festeggiamo… - juventusfc : Il report delle parole del Mister ?? - juventusfc : E' arrivato Mister #Sarri! ?? Segui il LIVE sulla sezione @JuventusTV integrata nel nostro nuovo sito e App [Dispo… - GiovanniMaran13 : RT @chj1897com: Le parole di Maurizio #Sarri al termine di #JuveTorino 4-1: '#Cuadrado ha una concentrazione e un’applicazione fuori dal no… - JCMalta1975 : Filmat: X’qalu Sarri u Buffon fi tmiem Juventus-Torino -