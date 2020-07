Salerno, beccato spacciatore: è agli arresti domiciliari (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata odierna, questa Squadra Mobile ha dato esecuzione all’Ordinanza Applicativa di Misura Cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno in data 2.07.2020, con la quale applica la misura degli arresti domiciliari a carico di M.F. di Nocera Inferiore, residente a Salerno, ritenuto responsabile dei reati p. e p. dagli artt. 110, 81 e 73 DPR 309/90 co. 1 e 4; 337 e 61 n.2 c.p.; 582, 585 in relazione all’art. 576 c.p.. Il procedimento penale iscritto a carico del predetto fa riferimento ai fatti occorsi in data 5 maggio scorso durante un fermo per controllo, operato da personale della Squadra Volanti, dell’autovettura condotta dallo stesso, con a bordo altro giovane. In seguito alla perquisizione personale di entrambi e dell’autovettura, veniva rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente verosimilmente destinata alla ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Jallow beccato dal quarto uomo: espulso dalla panchina #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno beccato Salerno, beccato spacciatore: è agli arresti domiciliari anteprima24.it Salernitana ancora in vantaggio: super Gondo sigla il 2-1

Sarà dunque ancora turnover per la Salernitana. Inevitabile, viste le gare ravvicinate e il ritorno in campo dopo la lunga assenza. Due fattori determinanti che, messi insieme, condizionano le scelte ...

Salernitana in dieci contro la J.Stabia ma in vantaggio il primo tempo

Finisce con la Salernitana in vantaggio 1-0 il primo tempo del derby all’Arechi con la Juve Stabia. Padroni di casa in dieci al 5’ minuto per fallo di Aya da ultimo uomo. Ventura inserisce Karo che so ...

