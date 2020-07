Ragazza annega a Riccione: aveva 17 anni (Di sabato 4 luglio 2020) Mattina di tragedia a Riccione. All’alba una Ragazza, che stava facendo il bagno con un’amica, è annegata nelle acque romagnole. Inutili i soccorsi. Dramma nel mare di Riccione, alle prime ore di stamani una Ragazza, di 17 anni, è annegata mentre faceva il bagno con un’amica. Inutili i soccorsi per la vittima (di origini brasiliane ma residente a Riccione), mentre non è in pericolo di vita l’altra giovane. L’incidente è avvenuto stamani intorno alle 6:30 all’altezza del bagno 112/b in zona Marano. Sono in corso le indagini degli inquirenti per chiarire la dinamica del tragico avvenimento. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, i dati dell’ultimo bollettino Articolo in aggiornamento Questo articolo Ragazza annega a Riccione: aveva 17 anni è stato pubblicato per la ... Leggi su bloglive

