Milik Juventus, si inserisce un top club inglese: pronto lo scambio (Di sabato 4 luglio 2020) Milik Juventus – Milik sembrerebbe essere uno degli obiettivi di Fabio Paratici per quanto riguarda l’attacco. Il centravanti polacco piace molto alla Juventus, anche se sarebbero arrivate notizie poco rassicuranti. Oltre ai bianconeri adesso si inserisce un top club inglese, con Giuntoli che avrebbe già chiesto la contropartita tecnica per addolcire l’accordo. Milik Juve: c’è il Tottenham. Giuntoli chiede Lucas Moura Secondo quanto riferito da Tuttosport il Tottenham allenato da José Mourinho si sarebbe prepotentemente inserito nella corsa a Milik. Il club di Levy potrebbe mettere sul piatto anche Lucas Moura per trovare facilmente un accordo col Napoli. Leggi anche: Juventus Torino streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta Brutte notizie in casa Juve: dopo l’Atletico Madrid di Simeone adesso c’è un’altra ... Leggi su juvedipendenza

romeoagresti : #Juve-#Milik: la situazione. Gradimento totale del giocatore, messo sul piatto #Romero (no degli azzurri), ragionam… - DiMarzio : #Calciomercato, #Milik in partenza Ecco perché l'esterno della #Juventus o quello del #Tottenham (e non un'altra p… - GoalItalia : Milik ha detto sì alla Juve: ora c'è da trovare l'accordo col Napoli ? [@romeoagresti] - vivere_sardegna : TS – La Juventus insiste per Milik. Pellegrini nell’operazione? - sportli26181512 : Milik alla Juventus? Bernardeschi unica contropartita gradita al Napoli: La Juventus non molla Milik ma la proposta… -