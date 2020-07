Lazio-Milan, Ibrahimovic fuori all’intervallo: infortunio o scelta tecnica? (Di sabato 4 luglio 2020) Un rigore realizzato con deviazione di Strakosha e un gol annullato per fuorigioco. Questo il primo tempo di Zlatan Ibrahimovic, sostituito nell’intervallo di Lazio-Milan, match della trentesima giornata di Serie A 2019/2020. L’attaccante svedese è stato sostituito da Ante Rebic ma non è chiara la motivazione della sostituzione. scelta tecnica o problema fisico? Ibra si è accasciato pochi minuti prima del duplice fischio ma il cambio è puramente conservativo in virtù di un calendario fitto di impegni, come confermato da Dazn. Leggi su sportface

