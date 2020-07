Gol punizione Ronaldo: il portoghese si sblocca anche in bianconero – VIDEO (Di sabato 4 luglio 2020) Finalmente ce l’ha fatto: Cristiano Ronaldo si è sbloccato su punizione realizzando il primo gol da quando è alla Juve Ronaldo GOLLLLL pic.twitter.com/Bq6RQAcL3g — Juvefc Gifs & VIDEOs (@juvefcgifs) July 4, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Cristiano Ronaldo trova la sua prima rete su calcio di punizione con la maglia della Juventus: splendida pennellata nel derby contro il Torino. Cristiano Ronaldo trova la sua prima rete su calcio di ...

