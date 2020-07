Elena e Diego, uccisi dal papà: oggi i funerali a Gessate (Di sabato 4 luglio 2020) Profonda commozione, lacrime e applausi, così sono stati accolti i feretri dei piccoli Elena e Diego, i bambini di 12 anni uccisi dal padre. L’uomo li ha strangolati nel sonno nella loro casa in montagna, dopo tre giorni vissuti tra gite e pic-nic. Presente alle esequie anche la mamma dei piccoli, i loro insegnanti, gli amici e tutta la comunità intera. I funerali di Elena e Diego L’intera comunità di Gessate ha voluto stringersi intorno a mamma Daniela, che oggi ha dovuto dire addio per sempre alle sue due stelle. Elena e Diego sono arrivati presso il campo sportivo di Gessate, diventato un cambio fiorito dopo i mesi di lockdown, i piccoli feretri bianchi sono stati posati a terra sulle note di Un senso di Vasco Rossi e uno scroscio di applausi. Appeso in bella vista uno striscione con lo stemma della squadra di calcio locale, con ... Leggi su thesocialpost

LaStampa : Al campo sportivo Romeo Bertini di Gessate, piccolo comune alle porte di Milano si è tenuto il funerale dei due dod… - nvrsecondbest : Sono appena tornata dai funerali di Elena e Diego. È stato molto emozionante, ho pianto per 2 ore di fila. Però dev… - flavia91p : Salutate da un lungo applauso le bare di Elena e Diego - msn_italia : Salutate da un lungo applauso le bare di Elena e Diego - alcinx : RT @Open_gol: «Continuerò a cercarvi in aula», ha detto una professoressa. Decine di palloncini bianchi hanno salutato i due bimbi https://… -