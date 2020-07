C’è Posta Per Te chiude, la decisione di Maria De Filippi: “Era impossibile…” (Di sabato 4 luglio 2020) C’è Posta per Te non andrà in onda: il motivo L’emergenza sanitaria per il Covid-19 non ha stravolto solo la stagione televisiva che si è appena conclusa ma anche la prossima. Purtroppo la pandemia ha costretto Maria De Filippi a prendere una decisione clamorosa. Dopo oltre vent’anni, a gennaio il pubblico di Canale 5 non potrà vedere C’è Posta per Te. L’edizione 2020 è stata ufficialmente cancellata e il format è stato chiuso a tempo indeterminato. Ad annunciare la notizia è stata la stessa conduttrice pavese nel corso di una recente intervista al magazine Oggi. “Ho rinunciato a registrare C’è Posta Per Te. Non sarebbe stato possibile essere coerenti con ciò che il format è. Niente abbracci all’apertura della busta? Impossibile“, ha affermato la moglie di ... Leggi su kontrokultura

