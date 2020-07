Belen tra le braccia di un altro? Il retroscena che infiamma l'estate - (Di sabato 4 luglio 2020) Novella Toloni Mentre i siti di gossip svelano il nome della famosa conduttrice che avrebbe rubato il cuore di De Martino, Belen è sempre più vicina a un imprenditore napoletano con il quale sta trascorrendo un weekend a Capri A poche ore dall'uscita del piccante gossip lanciato da Dagospia - sulla presunta tresca amorosa tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi - anche Belen Rodriguez esce allo scoperto (forse) con un nuovo amore. La showgirl argentina si è fatta pizzicare a Napoli, città del suo ex marito, ma in compagnia di un imprenditore locale molto conosciuto nell'ambiente del lusso. Dopo l'annuncio della fine del loro matrimonio i pettegolezzi si sono rincorsi giorno dopo giorno. A mettere in crisi il rapporto tra Belen e Stefano sembrava esser stata una scappatella dell'ex ballerino di Amici e che l'argentina avrebbe scoperto durante la ... Leggi su ilgiornale

