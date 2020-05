Super De Luca Bros ! Il presidente della Regione Campania nell' universo di Super Mario in

(Di sabato 9 maggio 2020) Oggi più che mai, nel bel mezzopandemia da coronavirus, è importante farsi una risata. Se non altro, per distrarci un attimino e ignorare le pressioni dovute alla quarantena.In nostro soccorso, direttamente dalla pagina Facebook Videografie Segnanti, arrivaDe., una simpatica video parodia che trasforma l'iconiconel, Vincenzo de, ormai diventato un meme tutto italiano per le sue dichiarazioni e i suoi metodi anti-coronavirus...poco ortodossi, come i famosi "carabinieri armati di lanciafiamme" contro chi viola le regole sulla quarantena.Il video, visibile qui di seguito, trasforma un semplice livello diin una lotta fra Dee vari membripolitica italiana e internazionale (più qualche extra), il tutto correlato dalla voce del politico stesso,e sue iconiche ...

Eurogamer.it

