SILVIA ROMANO È LIBERA Volontaria rapita | il momento drammatico del rilascio

(Di sabato 9 maggio 2020)ta:italianain Kenya nel novembre 2018. L'annuncio del premier Conte su Twitter. Attesa domani in Italia.

GiuseppeConteIT : Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia! - civati : Commozione! #SilviaRomano è libera. ++ Conte, Silvia Romano e' stata liberata ++ ZCZC4067/SXA XPP59928_SXA_QBXB B… - robertosaviano : Una notizia più bella di questa non potevamo averla: SILVIA ROMANO È LIBERA! - giuseppefi7 : RT @GiuseppeConteIT: Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspett… - Anna00629556 : RT @massimospilabo1: Però è singolare nell'anniversario dell'omicidio di Peppino Impastato, viene liberata Silvia Romano. Bella coincidenza… -

Silvia Romano domenica pomeriggio a Ciampino, ma per i dpcm di Giuseppe Conte costretta a due settimane di quarantena, passando da un carcere a un altro. Certo la nuova "prigionia" sarà assai più ...A quasi due anni dal rapimento in Kenya, Silvia Romano è stata liberata dopo essere stata prigioniera in Somalia. La cooperante italiana era stata rapita il 20 novembre 2018. L'annuncio è arrivato dir ...