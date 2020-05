Plasma umano? Non si fanno soldi De Donno, ecco perchè è sparito (Di sabato 9 maggio 2020) Gli interessi dietro la sieroterapia. “Il Plasma De Donno? Non è un farmaco, zero business. Quello artificiale lo sarà e potrebbe essere inefficace. Zaia segue... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 9 maggio 2020) Gli interessi dietro la sieroterapia. “IlDe? Non è un farmaco, zero business. Quello artificiale lo sarà e potrebbe essere inefficace. Zaia segue... Segui su affaritaliani.it

Ricochet6It : @TeoCap Vergognoso, 'il vaccino ci protegge' e il sangue-plasma umano non è sicuro... Pubblicità Gavi-Gates Le cure… - Lisa90135765 : @fattoquotidiano Il plasma umano dei malato è già pronto e non costa niente - Arrow17S : RT @GViscovich: (2/2) questa sperimentazione inizia ora finalmente ad estendersi in buona parte d’Italia. Se vogliamo davvero aiutarlo teni… - giontonon : RT @GViscovich: (2/2) questa sperimentazione inizia ora finalmente ad estendersi in buona parte d’Italia. Se vogliamo davvero aiutarlo teni… - Frank_Gira : Ci sono cure farmacologiche,con il plasma,che nella gran parte dei casi,fatte sin dagli inizi,hanno dato ortimi esi… -