Non sopporta la separazione e picchia la moglie: 65enne arrestato (Di sabato 9 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della tenenza di Sant’Antimo hanno arrestato per maltrattamenti e lesioni personali un 65enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato bloccato dai militari mentre aggrediva la moglie con schiaffi e pugni. La vittima – ora in fase di separazione con il marito – ha richiesto l’intervento dei Carabinieri e ha raccontato di mesi di violenze e vessazioni, tutte nate per questioni banali. La donna, che aveva già in passato presentato denuncia, è stata ritenuta guaribile in 5 giorni. L'articolo Non sopporta la separazione e picchia la moglie: 65enne arrestato proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 “È tutto inutile”. Questo è troppo : Federica Panicucci non può sopportarlo e si sfoga in diretta

I Carabinieri della tenenza di Sant'Antimo hanno arrestato per maltrattamenti e lesioni personali un 65enne del posto già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato bloccato dai militari mentre aggrediva la moglie con schiaffi e pugni. La vittima – ora in fase di separazione con il marito – ha richiesto l'intervento dei Carabinieri e ha raccontato di mesi di violenze e vessazioni, tutte nate per questioni banali. La donna, che aveva già in passato presentato denuncia, è stata ritenuta guaribile in 5 giorni. L'articolo Non sopporta la separazione e picchia la moglie: 65enne arrestato proviene da Anteprima24.it.

