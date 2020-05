myrtamerlino : O io questa #fase2 non l’ho capita o non l’hanno capita tutte le persone che affollano i #navigli. Fase 2 non signi… - UniPadova : Riaprono i laboratori! Riattiviamo gli esperimenti! La #ricercaUnipd è per tutte e per tutti: con la Fase 2 siamo… - tgr_campania : #coronavirus Il governatore De Luca frena sull’ipotesi di un’accelerata della Fase 2: “Riapriremo tutte le attività… - Mr_PincoPallino : @LaGentenon @valerio_romeo @OttobreInfo sono 30 secondi di operazione. e possono iniziare il secondo quando il prim… - luisamattina39 : RT @myrtamerlino: O io questa #fase2 non l’ho capita o non l’hanno capita tutte le persone che affollano i #navigli. Fase 2 non significa l… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase tutte Fase 2: tutte le riaperture. I ristoranti dal 18, da giugno i teatri. Ombrelloni distanti 3.5 metri. Il documento Il Messaggero Fase 2: industriali Varese, 'Cig per 47% associati ma ora basta soldi a pioggia' (2)

È come se l’epidemia avesse spazzato via tutte le nostre certezze, tranne quelle sui difetti del nostro sistema politico. Sempre gli stessi. Sempre lì a evidenziare i perché della nostra mancanza di ...

Crisi imprese, nuovo allarme del presidente di Confindustria ...

“Mentre sembra rientrare lentamente, e sia pur con tutte le cautele e attenzioni del caso, l’emergenza sanitaria, si apre una fase estremamente critica per tutto il tessuto economico, produttivo e ...

È come se l’epidemia avesse spazzato via tutte le nostre certezze, tranne quelle sui difetti del nostro sistema politico. Sempre gli stessi. Sempre lì a evidenziare i perché della nostra mancanza di ...“Mentre sembra rientrare lentamente, e sia pur con tutte le cautele e attenzioni del caso, l’emergenza sanitaria, si apre una fase estremamente critica per tutto il tessuto economico, produttivo e ...