Banco dei pegni | richieste boom Con il coronavirus sono il 30% in più

(Di sabato 9 maggio 2020) Redazione In fila al Monte deiper lasciare i gioielli di famiglia e mettersi in tasca subito un po' di soldi. Denaro contante per riuscire a pagare le spese necessarie. La stretta della crisi economica si fa vedere davanti alle filiali di tutta Italia.tanti.dappertutto, al Sud come al Nord. In qualche città così tanti da mettersi persino in coda. Secondo le stime di Affide, la più grande società attiva nel campo del credito e leader europeo, leaumentate del 30% rispetto al pre-Covid 19. Per questo motivo ha deciso di estendere gli orari di apertura. In Italia usano in media questo servizio tra le 270mila e le 300mila persone ogni anno, per un giro d'affari di circa 800 milioni di euro affidamenti (dati Assopegno 2020) e un taglio medio del prestito di circa mille euro secondo quanto dichiarato da Affide. Per ...