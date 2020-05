Aldo Moro | 42 anni dopo fa effetto leggere di una querela E la verità è ancora lontana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 maggio 2020) Tra cronaca e storia i particolari grandi e piccoli del Casonon si esauriscono mai. Vanno su e giù nei ricordi, diversario inversario, in un contorcimento di storie, personaggi e circostanze che, tuttavia, non sembrano modificare l’immobilità del racconto principale. A 42dal ritrovamento del cadavere del presidente della Dc in via Caetani, fa un po’un ‘redazionale’ sulle pagine della cronaca romana del Corriere nel quale si rende noto che l’ex parlamentare Pd e componente della commissione d’inchiesta sul caso, Gero Grassi, è statoto in relazione alle sue tesi sulla prigione in cui le Brigate Rosse tennero prigioniero lo statista. Soprattutto colpisce apprendere che laè stata presentata da un pezzo da novanta come l’avvocato Michele Gentiloni Silveri su ...