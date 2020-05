Uno studio | per italiani in lockdown aumento di peso e ansia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – La quarantena ha costretto moltia stare chiusi in casa e a reinventare il proprio stile di vita. Il 48% combatte lo stress con il cibo ed e’ aumentato die solo il 3% ha smesso di fumare. “Le scelte alimentari che abbiamo fatto durante questo periodo ci fanno capire che abbiamo seguito di piu’ i dettami della dieta mediterranea che ci aiuta a preservare e prevenire le malattie cronico-degenerative. Questo si e’ verificato soprattutto in una fascia d’eta’ che va tra i 18 e i 30 anni”, ha spiegato all’Italpress Laura Di Renzo, docente di Nutrizione clinica e molecolare dell’Universita’ di Roma Tor Vergata che, assieme al direttore del dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Antonino De Lorenzo, ha svolto lo“Eating habits and lifestyle changes in Covid-19”.La ...