(Di venerdì 8 maggio 2020)Dedi confessa al magazine Nuovo A parte l’ultimo periodo causa Covid-19,Dee suaGiada spesso sono sul piccolo schermo invitate da diverse trasmissioni televisive di Rai e Mediaset. In questo periodo d’emergenza le due donne stanno vivendo insieme, infatti hanno trascorso la quarantena nella medesima abitazione. Una convivenza forzata che ha causa non pochi problemi e tantissimi malumori tra la vulcanica madre e l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. La contessa di recente ha rilasciato una lunga intervista al periodico Nuovo facendo delle confessioni choc: “In un momento di ira, hodimiache mi coinvolge nelle sue paure, facendomi andare fuori di testa”. Inoltre, la donna ha confessato che questa quarantena possa tirare fuori il peggio di noi stessi.Decaccia dila ...

KontroKulturaa : Patrizia De Blanck colpisce la figlia con una scopa: “Ho cacciato di casa Giada...” - - DonnaGlamour : Coronavirus, Patrizia De Blanck: “Ho cacciato mia figlia Giada di casa” - BlitzQuotidiano : Patrizia De Blanck: “Ho cacciato mia figlia di casa. E’ ossessionata dal coronavirus” - blogtivvu : Patrizia De Blanck caccia di casa la figlia Giada: 'L'ho colpita con la scopa!' ??? ? Ti raccontiamo cosa è accaduto… - blogtivvu : Patrizia De Blanck caccia di casa la figlia Giada: “L’ho colpita con la scopa” ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Patrizia Blanck

La quarantena per l’emergenza Coronavirus ha creato qualche tensione tra Patrizia De Blanck e sua figlia Giada, tant’è che la contessa l’avrebbe cacciata di casa. La convivenza forzata dovuta all’emer ...Divorzio in casa Blanck. Patrizia ha confessato, in una intervista al Nuovo, di aver dovuto cacciare di casa sua figlia Giada. Tutta colpa del Coronavirus. Il loro, insomma, sarebbe una delle tante se ...