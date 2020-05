Lutto per Justine Mattera, il triste addio su IG: eri la mia bambina… (FOTO) (Di venerdì 8 maggio 2020) Justine Mattera purtroppo è stata colpita da un grave Lutto. A dare la notizia è la stessa modella sul suo seguitissimo account. Attraverso uno scatto, la donna ha voluto salutare così la sua cagnolina Piper che è deceduta per vecchiaia. La showgirl, da quello che scrive, era molto legata alla cagnolina, tanto da considerarla quasi una sua prima figlia. Chi possiede un animale in casa sa benissimo che quando se ne va lascia dei grandi vuoti che è difficile da riempire di nuovo. Di solito siamo abituati a vedere Justine Mattera sotto altre vesti ma in questo caso ha voluto mettere a nudo la sua anima. Justine Mattera saluta per sempre la sua cagnolina Justine Mattera nella giornata del 3 maggio ha perso la sua cagnolina. Un dolore atroce e inspiegabile che ha voluto condividere con i propri fan. Il cane è deceduto per vecchiaia e la show girl ... Leggi su kontrokultura Esplosione Adler - lutto cittadino a Ottaviano : “Pagina tragica per la città”

Grave lutto per Enrico Nigiotti - il cantante rinuncia ad Amici Speciali (Di venerdì 8 maggio 2020)purtroppo è stata colpita da un grave. A dare la notizia è la stessa modella sul suo seguitissimo account. Attraverso uno scatto, la donna ha voluto salutare così la sua cagnolina Piper che è deceduta per vecchiaia. La showgirl, da quello che scrive, era molto legata alla cagnolina, tanto da considerarla quasi una sua prima figlia. Chi possiede un animale in casa sa benissimo che quando se ne va lascia dei grandi vuoti che è difficile da riempire di nuovo. Di solito siamo abituati a vederesotto altre vesti ma in questo caso ha voluto mettere a nudo la sua anima.saluta per sempre la sua cagnolinanella giornata del 3 maggio ha perso la sua cagnolina. Un dolore atroce e inspiegabile che ha voluto condividere con i propri fan. Il cane è deceduto per vecchiaia e la show girl ...

