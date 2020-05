Istat | pre Covid ogni giorno in 3 milioni su tram e bus

(Di venerdì 8 maggio 2020) (Teleborsa) – Italiani in continuo movimento sui mezzi pubblici per motivi di lavoro e studio, cone bus sceltida 3di persone per gli spostamenti quotidiani e un totale di 33di pendolari lungo tutto il Paese. È il quadro dei trasporti in Italia pre pandemia-19 stilato dall‘. A fare la parte del leone nel trasporto pubblico, spiega l’Istituto di Statistica, sono soprattuto autobus, filobus eutilizzati almeno una volta nel 2019 da circa 13di persone, un quarto della popolazione di 14 anni e più (24,6%). Si tratta, specifica l’, soprattutto di un uso abituale: 3circa di persone hanno utilizzato tutti i giorni mezzi pubblici e lo stesso numero di persone li ha utilizzati almeno qualche volta durante la settimana. Prima della pandemia e dello stop forzato, nel 2019 si sono ...

AgenziaOpinione : ISTAT * SPOSTAMENTI PRE COVID: « 3 MILIONI DI ITALIANI HANNO UTILIZZATO I MEZZI PUBBLICI, AL PRIMO POSTO LA LOMBARD… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat pre

Borsa Italiana

(Teleborsa) - Italiani in continuo movimento sui mezzi pubblici per motivi di lavoro e studio, con tram e bus scelti ogni giorno da 3 milioni di persone per gli spostamenti quotidiani e un totale di 3 ...L'Antistrust scende in campo e vuole dei chiarimenti sui prezzi di alimentari, ma anche su quello dei detergenti, disinfettanti e guanti in questi giorni di emergenza per lo scoppio della pandemia di ...