Il Traditore di Bellocchio trionfa ai David di Donatello, Favino "Buscetta" è il migliore attore (Di venerdì 8 maggio 2020) "Ho 80 anni e voglio fare film in cui credo e che mi entusiasmano". Marco Bellocchio ha trionfato ai David di Donatello con "Il Traditore". La pellicola presentata lo scorso anno al festival di Cannes ha vinto sei premi in un’edizione "particolarissima", come l'ha definita a inizio serata il condutt Leggi su iltempo Cinema - David di Donatello : Il Traditore vince tutto. Con Bellocchio e Favino. Deluso Benigni

Marco Bellocchio e "Il Traditore" sbancano i David di Donatello

Marco Bellocchio - David di Donatello a Il Traditore (Di venerdì 8 maggio 2020) "Ho 80 anni e voglio fare film in cui credo e che mi entusiasmano". Marcohato aidicon "Il". La pellicola presentata lo scorso anno al festival di Cannes ha vinto sei premi in un’edizione "particolarissima", come l'ha definita a inizio serata il condutt

PremiDavid : E’ #PierfrancescoFavino il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior Attore Protagonista, per il suo ruolo… - Agenzia_Ansa : #david2020 Pierfrancesco Favino e Jasmine Trinca premiati come migliori attori protagonisti alla 58ma edizione del… - Agenzia_Ansa : #david2020 Luigi Lo Cascio e Valeria Golino vincono il David di Donatello come migliori attori non protagonisti. Il… - sonia_frasca : RT @PremiDavid: E’ #PierfrancescoFavino il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior Attore Protagonista, per il suo ruolo ne Il tr… - perochan : David 2020: edizione storica “a distanza”. Trionfa Bellocchio con il Traditore - ArtsLife -