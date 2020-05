Cosa prevede il nuovo accordo sul Mes per le spese sanitarie (Di venerdì 8 maggio 2020) Cosa prevede il nuovo accordo sul Mes per le spese sanitarie L’Eurogruppo ha approvato oggi, venerdì 8 maggio, l’accordo per in nuovo Meccanismo europeo di stabilità (Mes) , un fondo che potrà essere utilizzato da tutti gli Stati senza condizionalità, ma con il vincolo esclusivo della destinazione dei fondi alle spese legate all’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia di Coronavirus. Ma Cosa prevede l’accordo raggiunto oggi? Nell’accordo raggiunto oggi dai ministri delle Finanze si conferma che il ricorso alle linee di credito del Mes saranno “disponibili per tutti gli Stati membri dell’area dell’euro per importi del 2 per cento del PIL dei rispettivi membri alla fine del 2019” e che i fondi dovranno essere usati “per sostenere il finanziamento interno di finanziamenti diretti e indiretti ... Leggi su tpi Cassa integrazione estesa a 12 settimane e bonus baby sitter a 1.200 euro - cosa prevede il decreto ‘Rilancio’

Coronavirus - Conte annuncia superbonus : ecco cosa prevede

