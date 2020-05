Coronavirus, il Barcellona torna ad allenarsi – VIDEO (Di venerdì 8 maggio 2020) Il Barcellona è tornato ad allenarsi con sedute individuali: queste le immagini della ripresa dei giocatori blaugrana Il Barcellona è tornato ad allenarsi con sedute individuali in vista della ripresa del campionato. Ovviamente allenamenti all’insegna delle sedute individuali e del rispetto di rigidissimi protocolli sanitari. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Barcellona - riprendono gli allenamenti : tutti negativi al tampone per il Coronavirus

Coronavirus Spagna - 26mila morti - 221mila casi/ Madrid e Barcellona preoccupano

Coronavirus - Rakitic del Barcellona : ''Voglio giocare - pronto a rischiare il contagio'' (Di venerdì 8 maggio 2020) Ilto adcon sedute individuali: queste le immagini della ripresa dei giocatori blaugrana Ilto adcon sedute individuali in vista della ripresa del campionato. Ovviamente allenamenti all’insegna delle sedute individuali e del rispetto di rigidissimi protocolli sanitari. Leggi su Calcionews24.com

Mediagol : Barcellona, Vidal e la quarantena: 'Non mi ero mai allenato così tanto in vita mia, ma ora è tempo di vincere'… - sscalcionapoli1 : Barcellona, riprendono gli allenamenti: tutti negativi al tampone per il Coronavirus - Covid19NewsLive : #Covid_19, il festival di musica elettronica Sonar, in programma a Barcellona il prossimo 18 agosto, è stato annul… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Il Barcellona torna ad allenarsi per la prima volta dopo 56 giorni - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Il Barcellona torna ad allenarsi per la prima volta dopo 56 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Barcellona Coronavirus, Barcellona: tutti i giocatori negativi ai test Calciomercato.com Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 217.185 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 30.201 sono decedute ( qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile ). Se ...

Coronavirus, il Barcellona torna ad allenarsi – VIDEO

Il Barcellona è tornato ad allenarsi con sedute individuali in vista della ripresa del campionato. Ovviamente allenamenti all’insegna delle sedute individuali e del rispetto di rigidissimi protocolli ...

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 217.185 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 30.201 sono decedute ( qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile ). Se ...Il Barcellona è tornato ad allenarsi con sedute individuali in vista della ripresa del campionato. Ovviamente allenamenti all’insegna delle sedute individuali e del rispetto di rigidissimi protocolli ...