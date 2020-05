Una prima guida per riapertura scuola d’infanzia a giugno post Coronavirus (Di giovedì 7 maggio 2020) Occorre fare i conti in queste ore con una prima serie di indiscrezioni per quanto riguarda la riapertura scuole d'infanzia, magari già a partire dal mese di giugno qui in Italia. Uno scenario a dir poco impensabile fino a poche settimane fa, quando abbiamo pubblicato sulle nostre pagine un aggiornamento della situazione. Probabile che la parziale riapertura di diverse attività abbia indotto il governo a valutare l'ipotesi, da oggi 7 maggio sul tavolo del Comitato Scientifico, per dare un supporto ai genitori nuovamente impegnati con il proprio lavoro. La guida per la possibile riapertura scuole d'infanzia a giugno Alcune anticipazioni interessanti a proposito della possibile riapertura scuole d'infanzia ci arriva direttamente a Il Fatto Quotidiano. In particolare, tutto passa attraverso una guida che prevede in primis ingressi e orari di uscita scaglionati di ... Leggi su optimagazine Conte come Merkel : presto arriverà una decisione ma prima vuole capire una cosa

Ultime Notizie dalla rete : Una prima Una prima guida per riapertura scuola d’infanzia a giugno post Coronavirus OptiMagazine Peachy Makeup | tendenza 2020 -VIDEO-

Un ‘Peachy makeup’ in perfetta linea con le tendenze trucco 2020. Il pesca infatti, è uno dei colori che caratterizzeranno l’estate 2020 con luminosità ed eleganza. Un colore adatto a diverse tipologi ...

Coronavirus, il medico del Trivulzio che denunciò la mancanza di dpi ricoverato per una polmonite

Luigi Bergamaschini, il medico del Pio Albergo Trivulzio che per primo denunciò la mancanza di dispositivi di protezione individuale all'interno della struttura, è stato ricoverato in ospedale per una ...

