Roma, contributo affitti: domande entro il 18 maggio (Di giovedì 7 maggio 2020) L’assessore alle politiche sociali e pubblica istruzione, Lucia Cordeschi, ricorda che c’è tempo fino al 18 maggio per inviare la domanda in merito al bando per sostenere il pagamento dei canoni di locazione su alloggi di proprietà sia privata sia pubblica. È possibile richiedere un contributo per tre mensilità dell’anno 2020 (40% del totale di tre mensilità). Le domande (compilate sul modello predisposto) devono essere presentate al Comune entro il 18 maggio 2020 alle ore 12:00 ed inviate esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo email: contributoaffitto@comunediladispoli.it Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente. Le domande incomplete non saranno ritenute valide ai fini della successiva formazione della graduatoria. Questi i requisiti: a) ... Leggi su ilcorrieredellacitta Bonus affitto 2020 Roma - come ottenere il contributo : domande fino al 18 Maggio

Cecera PD (municipio XIV) : "Contributo all'affitto : ritardo incomprensibile di Roma Capitale"

