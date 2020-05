Oroscopo Branko di oggi | 7 maggio 2020 | previsioni fino a metà mese

(Di giovedì 7 maggio 2020)del giorno,: leda, giovedì 7a metàDal libro “, calendario astrologico”, riveliamo in questo articolo alcune indicazioni sulledell’didel giorno (di, 7), con anticipazioni sullo zodiaco della settimana prossima,alla metà del, per ognuno dei dodici segni. ARIETE: plenilunio sensuale, mentre attorno a metàarriverà una fantasia romantica; TORO: stressper chi è di questo segno, mentre il 13 Marte sarà amico; GEMELLI:è il giorno giusto per curare un progetto, mentre lunedì arriverà Mercurio nel segno; CANCRO: pensieri sensuali nella giornata odierna, mentre il 15 potrebbe arrivare un’eredità!del giorno:da, 7, ...

Anche per la giornata di oggi, mercoledì 6 maggio, le previsioni dell’oroscopo di Branko le sveliamo dal suo libro dal titolo “Calendario Astrologico 2020”, nel quale è presente, in modo molto approfo ...Per voi del Leone è prevista per oggi il cambio di Luna e questo potrebbe non esservi affatto positivo. Avvertirete un certo nervosismo e poca voglia di fare; le stelle vi consigliano calma e pazienza ...