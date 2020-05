Napoli. Infermiera covid violentata da un irregolare senegalese (Di giovedì 7 maggio 2020) Rapida svolta nelle indagini sulla violenza sessuale subita da un’Infermiera di 48 anni. La donna è stata violentata a Napoli, domenica attorno alle 15, da un immigrato irregolare senegalese. Lo straniero è stato poi bloccato dalle forze dell’ordine. L’Infermiera lavora in una struttura attualmente impegnata in progetti per l’assistenza ai malati post covid-19. La quarantenne, a fine turno, aspettava in corso Arnaldo Lucci un autobus diretto ad Avellino e si trovava da sola su una panchina quando è stata aggredita. La vittima avrebbe anche provato a chiedere aiuto a un passante, ma la richiesta non avrebbe sortito alcun effetto. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per far luce sulla possibilità che l’aggressore abbia agito con alcuni complici o per capire se aprire ... Leggi su laprimapagina Napoli - infermiera violentata alla fermata dell’autobus : fermato l’aggressore

Napoli : infermiera violentata da immigrato senegalese irregolare

Orrore a Napoli - senegalese violenta un’infermiera : “Mi diceva : ‘ti uccido - ti devo purificare'” (Di giovedì 7 maggio 2020) Rapida svolta nelle indagini sulla violenza sessuale subita da un’di 48 anni. La donna è stata, domenica attorno alle 15, da un immigrato. Lo straniero è stato poi bloccato dalle forze dell’ordine. L’lavora in una struttura attualmente impegnata in progetti per l’assistenza ai malati post-19. La quarantenne, a fine turno, aspettava in corso Arnaldo Lucci un autobus diretto ad Avellino e si trovava da sola su una panchina quando è stata aggredita. La vittima avrebbe anche provato a chiedere aiuto a un passante, ma la richiesta non avrebbe sortito alcun effetto. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per far luce sulla possibilità che l’aggressore abbia agito con alcuni complici o per capire se aprire ...

LegaSalvini : ?? NAPOLI, INFERMIERA AGGREDITA, SALVINI: ‘E GOVERNO PROGETTA MAXI SANATORIA PER IMMIGRATI’ VIOLENZA IN PIENO GIORN… - Agenzia_Ansa : Infermiera violentata in un parcheggio a #Napoli, preso l'aggressore. Alle 15 in pieno giorno. 'Ho chiesto aiuto ad… - repubblica : Napoli, il dramma di Francesca: 'Io, infermiera contro il Covid, violentata in un parcheggio: ho creduto che sarei… - LorenzoPuliga : RT @Agenzia_Ansa: Infermiera violentata in un parcheggio a #Napoli, preso l'aggressore. Alle 15 in pieno giorno. 'Ho chiesto aiuto ad una p… - Chiaraema1 : RT @Federica989111: #Napoli: infermiera contro il #Covid, #violentata in un parcheggio: “Ho creduto che sarei morta”. È stato un #immigrato… -