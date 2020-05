Lady Gaga scende in campo per raccogliere fondi in favore dell’OMS e per vincere insieme questa battaglia (Di giovedì 7 maggio 2020) Il dilagare della pandemia da Coronavirus non ha lasciato indifferenti le star che, mosse da spirito altruista, hanno deciso di scendere in campo e schierarsi in prima linea per la lotta al Covid-19. È successo in Italia, con raccolte fondi ed eventi benefici lanciati dai vip, così come dall’altra parte del mondo. Negli States, promotrice di un grande evento a sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è stata Lady Gaga che si è letteralmente messa al telefono per chiamare sponsor, aziende e celebrità e, in pochissimo tempo, ha organizzato One World: Together at Home, uno show musicale andato in onda live e in streaming su milioni di device e televisioni del mondo. Un mega concerto simbolico che ha coinvolto grandi nomi della musica, come Elton John, Taylor Swift, Billie Eilish, Céline Dion, Pharelì Williams, ... Leggi su aciclico Ufficiale la nuova data d’uscita di Chromatica di Lady Gaga - in arrivo a maggio

Lady Gaga e BLACKPINK : svelate le date di uscita dei loro nuovi album

Nek e Diana Del Bufalo cantano Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper (Di giovedì 7 maggio 2020) Il dilagare della pandemia da Coronavirus non ha lasciato indifferenti le star che, mosse da spirito altruista, hanno deciso dire ine schierarsi in prima linea per la lotta al Covid-19. È successo in Italia, con raccolteed eventi benefici lanciati dai vip, così come dall’altra parte del mondo. Negli States, promotrice di un grande evento a sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è statache si è letteralmente messa al telefono per chiamare sponsor, aziende e celebrità e, in pochissimo tempo, ha organizzato One World: Together at Home, uno show musicale andato in onda live e in streaming su milioni di device e televisioni del mondo. Un mega concerto simbolico che ha coinvolto grandi nomi della musica, come Elton John, Taylor Swift, Billie Eilish, Céline Dion, Pharelì Williams, ...

TizianoFerro : «Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere». Qui da Los Angeles Lady Gaga ci manda un messaggio d'… - repubblica : Coronavirus, Lady Gaga in lacrime per l'Italia: 'Prego per voi e per i miei parenti in Sicilia' - Corriere : Lady Gaga in lacrime: «L’Italia nel mio cuore e nelle mie preghiere» - FuckYeahJu : Tirei Era Chromatica! - LorisDeluxe : RT @bemygee: Ripeto che per me A Star Is Born è un film su Bradley Cooper che scopre Lady Gaga e poi si ammazza perchè lei si da alla music… -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Gaga Lady Gaga e le origini siciliane: tutto quello che sappiamo Sky Tg24 Lady Gaga: “Chromatica uscirà il 29 maggio”

Adesso è ufficiale: Chromatica, il nuovo album di Lady Gaga, uscirà il 29 maggio. Lo ha annunciato la cantante stessa attraverso i propri canali social nelle scorse ore. La notizia ha riempito di gioi ...

Lady Gaga: svelata la data di uscita ufficiale di Chromatica!

La data di uscita ufficiale del nuovo progetto di Mother Monster è il prossimo venerdì 29 maggio.A confermarlo è stata la cantante con un post pubblicato sui suoi profili social. All’interrno di Chrom ...

Adesso è ufficiale: Chromatica, il nuovo album di Lady Gaga, uscirà il 29 maggio. Lo ha annunciato la cantante stessa attraverso i propri canali social nelle scorse ore. La notizia ha riempito di gioi ...La data di uscita ufficiale del nuovo progetto di Mother Monster è il prossimo venerdì 29 maggio.A confermarlo è stata la cantante con un post pubblicato sui suoi profili social. All’interrno di Chrom ...