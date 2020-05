La storia dei Giochi militari a Wuhan e il Coronavirus già a metà ottobre

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 7 maggio 2020) Tra i vari tasselli che si stanno cercando di unire per formare il mosaico sull’origine dei contagi dasi inserisce il caso dei. Tra il 18 e il 27del 2019, infatti, la città cinese ha ospitato la manifestazione sportiva dedicata agli atleti iscritti presso le forze armate di tutti i Paesi. Alcuni di loro, non pochi, hanno raccontato di aver avuto febbre alta e problemi respiratori dopo esser tornati nel loro Paese di provenienza. LEGGI ANCHE > Il caso Giappone (il Paese che ‘aveva risolto tutto con l’Avigan’) che ha prolungato lo stato di emergenza fino al 31 maggio La Gazzetta dello Sport ha raccolto la testimonianza di Andrea Tagliarol, schermidore iridato alle Olimpiadi Pechino 2008 nella Spada e convocato per la prova a squadre – insieme a Paolo Pizzo e Lorenzo Buzzi – dei...