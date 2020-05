I divieti aggirati dalle Regioni con il via libera allo sport

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 7 maggio 2020) Non solo Calabria: il Mattino spiega oggi come molteitaliane stanno aggirando idel governo nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus con formule astute che scavano nelle pieghe delle norme e provano ad aggirare nei fatti i vincoli agli spostamenti o alle attività consentite, dando il viaa una partita di golf, a una gita in barca («ma senza guardare il panorama») e, persino, alle corse automobilistiche. Uno scontro tra il governo e i poteri territoriali ormai aperto e che potrebbe deflagrare nel corso della Conferenza Stato-in programma oggi alle 15:50 (in videoconferenza). L’incontro ha tra i punti all’ordine del giorno «misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2000», ma i governatori chiederanno anche la libertà di gestire il calendario di aperture. La fantasia ...