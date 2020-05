Coronavirus, ultime notizie – In Italia quasi 30mila vittime dall’inizio dell’epidemia. In Lombardia non scende il numero dei contagiati (Di venerdì 8 maggio 2020) In evidenza: Il costo ambientale delle mascherine: previste fino a 450mila tonnellate di rifutiL’accusa degli atleti militari ai mondiali in Cina: «A ottobre siamo stati tutti male»Un nuovo rischio per i giovani affetti da Coronavirus: potrebbero sviluppare un’ipossia silenteBrusaferro (Iss): «La percentuale di immuni è ancora molto bassa»Le Regioni premono sulle riaperture. Bonaccini: «Riapertura anticipata di bar, negozi e parrucchieri»La rassicurazione dell’Europa sul Mes: «Nessun controllo supplementare per chi lo usa» Epa/Olivier Hoslet Il Commissario europeo all’Economia Paolo GentiloniNessun protocollo di austerity alla greca. Almeno così è scritto nella lettera inviata dai commissari Paolo Gentiloni e Valdis Dombrovskis al presidente dell’Eurogruppo ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : in Germania i contagiati sono 168.912. I decessi salgono a 7.336

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : il numero di positivi in Russia sale a 177.160

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : il numero di decessi negli Stati Uniti è salito a 76.011 (Di venerdì 8 maggio 2020) In evidenza: Il costo ambientale delle mascherine: previste fino a 450mila tonnellate di rifutiL’accusa degli atleti militari ai mondiali in Cina: «A ottobre siamo stati tutti male»Un nuovo rischio per i giovani affetti da: potrebbero sviluppare un’ipossia silenteBrusaferro (Iss): «La percentuale di immuni è ancora molto bassa»Le Regioni premono sulle riaperture. Bonaccini: «Riapertura anticipata di bar, negozi e parrucchieri»La rassicurazione dell’Europa sul Mes: «Nessun controllo supplementare per chi lo usa» Epa/Olivier Hoslet Il Commissario europeo all’Economia Paolo GentiloniNessun protocollo di austerity alla greca. Almeno così è scritto nella lettera inviata dai commissari Paolo Gentiloni e Valdis Dombrovskis al presidente dell’Eurogruppo ...

fanpage : #COVID19 'Non sono stata ascoltata' Le famiglie italiane dovevano essere sostenute diversamente. Le parole di… - rossipresidente : D’ora in poi anche i #medici di #famiglia potranno prescrivere il #test #sierologico ai loro pazienti che manifesti… - Agenzia_Ansa : E' in forte aumento il bilancio dei decessi giornalieri provocati dal coronavirus negli Usa: nelle ultime 24 ore so… - zazoomblog : LIVE Coronavirus Ultime notizie in DIRETTA: il numero di decessi negli Stati Uniti è salito a 76.011 -… - serenel14278447 : Coronavirus in Lombardia, resta alto il numero dei morti: 134 nelle ultime 24 ore, 689 i nuovi posi…Con quella mass… -