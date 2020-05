Cassa integrazione in deroga, perché non viene pagata? Burocrazia e ritardi delle Regioni: gli ultimi dati Inps (Di giovedì 7 maggio 2020) Cassa integrazione deroga, perché non viene pagata? Burocrazia e ritardi delle Regioni: gli ultimi dati Inps Come mai non è ancora stata pagata la Cassa integrazione in deroga? Questa la domanda che si stanno ponendo migliaia di lavoratori italiani che ad oggi, i primi di maggio, ancora non hanno ricevuto i soldi dei loro stipendi, che attendono da marzo, cioè da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus ed è stato disposto il lockdown. Uno strumento, quello della Cassa integrazione, a cui il governo ha fatto ricorso tramite il decreto Cura Italia proprio al fine di aiutare le aziende a sostenere il costo del lavoro nei mesi di chiusura di tutte le attività non essenziali. L’esecutivo ha previsto, oltre alla Cassa integrazione ordinaria, anche quella in deroga per aiutare le imprese con meno di cinque dipendenti, alle quali ... Leggi su tpi Pagamento Cassa Integrazione quando arriva? Tridico spiega il perchè dei ritardi

I problemi della cassa integrazione

