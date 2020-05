Calciomercato Napoli, Luciano Moggi è sicuro: “La Juventus è interessata ad Arkadiusz Milik e non a Mauro Icardi” (Di giovedì 7 maggio 2020) L’ex dirigente di Napoli e Juventus Luciano Moggi ha parlato ai microfoni della redazione sportiva di 7 Gold, durante Diretta Mercato. “La Juventus è interessata ad Arek Milik e non a Mauro Icardi. Il motivo? Il centravanti polacco potrebbe integrarsi alla perfezione con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Vedremo se l’operazione si concretizzerà nella prossima sessione di Calciomercato, quella in programma per l’estate. Milik accetterebbe anche di fare la panchina”. “Non escludo che, a sorpresa, Arek Milik possa andare via dal Napoli al termine della prossima stagione, a parametro zero. Poi l’attaccante potrebbe andare alla Juventus. Discorso simile per Higuain. Non escludo che possa restare a Torino fino al termine del suo contratto per poi accasarsi al River Plate, società molto interessata ... Leggi su calciomercato.napoli Calciomercato Napoli - possibile scambio tra Dries Mertens ed Edinson Cavani con il Paris Saint-Germain?

