Bollettino Coronavirus oggi 7 maggio: 1.401 casi, 274 vittime nelle ultime 24 ore. Calano gli attualmente positivi e i ricoveri (Di giovedì 7 maggio 2020) Luci e ombre dall'ultimo Bollettino diffuso dalla Protezione civile relativo all'emergenza sanitaria in Italia. nelle ultime 24 ore si registrano 274 nuove vittime (ieri erano 369, il giorno prima 236). Un valore ancora troppo alto per chi vorrebbe una discesa più rapida. A questo punto, il totale dei decessi in Italia è arrivato a quasi 30mila (29.958). Continua a calare per fortuna il numero degli "attualmente positivi". oggi si constata un segno "-" di 1904 rispetto a ieri. Cifra che porta al ribasso il totale degli attualmente positivi al virus fino a 89.624 (ieri erano in totale 91.528 ). Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall'inizio del monitoraggio dell'epidemia sono arrivati a quota 215.858 (ieri era di 214.457), con un incremento di +1.401 in un giorno (simile a quello di ieri di ...

Bollettino coronavirus Italia : calano morti (274) e contagi - ma è ancora allarme Lombardia

