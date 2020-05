Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 6 MAGGIOORE 18.35 GINA PANDOLFO BUONASERA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DALLA-TARQUINIA, RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RISOLTO POI L’INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI, TRA FERENTINO E ANAGNI, IN DIREZIONEL’INCIDENTE NON HA AVUTO RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITA’ IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL1 ORTE-LA CIRCONE E’ ANCORA RALLENTATA PROSEGUE L’INTERVENTO DEI TECNICI PER RIPRISTINARE LA PIENA POTENZIALITA’ DELL’INFRASTRUTTURA FRA CIVITA CASTELLANA E STIMIGLIANO STIMATI RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO INFINE I LAVORI SULLA REGIONALE FORCA D’ACERO SI TRATTA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CURATI DA ASTRAL SPA CHE COMPORTANO LA ...