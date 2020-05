Oroscopo Branko Mercoledi 6 Maggio 2020

Leggi su aciclico

(Di mercoledì 6 maggio 2020)oggi 6previsioni Sagittario SAGITTARIO – Single C’è qualche dubbio a livello sentimentale, ma questa non è una cosa nuova; il vero rischio è quello di dare particolare spazio a relazioni sentimentali che all’inizio sembrano particolarmente intriganti e nel tempo potrebbero, invece, perdere quota. Ora, però, qualche indecisione andrebbe domata, attenzione alle intolleranze. Vita di coppia Le coppie che sono state un po’ troppo insieme, anche per colpa della quarantena, ora sentono il bisogno di spaziare con la fantasia, mettere in cantiere progetti che aiutino a evadere dalla ripetitività delle situazioni allontanando, così, i malesseri che ultimamente si sono generati nel rapporto. Professione Pesano i problemi nati nel corso delle ultime settimane, che saranno risolti gradualmente,; consiglio ...