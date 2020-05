Omicidio Elisa Pavarani, la Cassazione: confermati 30 anni per l’ex Luigi Colla (Di mercoledì 6 maggio 2020) Omicidio. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna a 30 anni di carcere per Luigi Colla, l’uomo che a Parma uccise a coltellate l’ex fidanzata Elisa Pavarani, 39 anni, che lo aveva lasciato. I giudici: “Delitto premeditato. Colla si era preparato “psicologicamente” a uccidere Elisa con l’assunzione di medicinali, stupefacenti e alcol. Se avesse cambiato idea l’avrebbe risparmiata”. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna a 30 anni di carcere per Luigi Colla, l’uomo che a Parma uccise a coltellate l’ex fidanzata Elisa Pavarani, 39 anni, che lo aveva lasciato. Colla, che per i giudici avrebbe premeditato e pianificato il delitto nei minimi dettagli, ha scelto di essere giudicato in rito abbreviato, decisione che gli ha garantito lo sconto di un terzo delle pena. Colla, infatti, rischiava ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 6 maggio 2020). La Corte diha confermato la sentenza di condanna a 30di carcere per, l’uomo che a Parma uccise a coltellate l’ex fidanzata, 39, che lo aveva lasciato. I giudici: “Delitto premeditato.si era preparato “psicologicamente” a ucciderecon l’assunzione di medicinali, stupefacenti e alcol. Se avesse cambiato idea l’avrebbe risparmiata”. La Corte diha confermato la sentenza di condanna a 30di carcere per, l’uomo che a Parma uccise a coltellate l’ex fidanzata, 39, che lo aveva lasciato., che per i giudici avrebbe premeditato e pianificato il delitto nei minimi dettagli, ha scelto di essere giudicato in rito abbreviato, decisione che gli ha garantito lo sconto di un terzo delle pena., infatti, rischiava ...

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna a 30 anni di carcere per Luigi Colla, l'uomo che a Parma uccise a coltellate l'ex fidanzata Elisa Pavarani, 39 anni, che lo aveva lasciato.

La Cassazione: «Colpita alle spalle: l'ex fidanzato aveva pianificato tutto»

Solo un sì l'avrebbe salvata. Solo se avesse accettato di portare avanti quella storia sfilacciata avrebbe potuto uscire di casa. Dal monolocale che è diventato la trappola mortale di Elisa Pavarani, ...

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna a 30 anni di carcere per Luigi Colla, l'uomo che a Parma uccise a coltellate l'ex fidanzata Elisa Pavarani, 39 anni, che lo aveva lasciato.Solo un sì l'avrebbe salvata. Solo se avesse accettato di portare avanti quella storia sfilacciata avrebbe potuto uscire di casa. Dal monolocale che è diventato la trappola mortale di Elisa Pavarani, ...