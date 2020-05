Migranti | Centemero Lega | Bellanova si dimette? Non ci mancherà

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 6 maggio 2020)):si? Non ci mancherà. Le parole del capogruppo dellasul ministro delle politiche agroalimentari È senza peli sulla lingua il capogruppo dellaGiulio, dopo le dichiarazioni del ministro Teresache minacciava dirsi se non si fossero regolarizzatie colf.commenta così le affermazioni … L'articolo):si? Non ci mancherà proviene da www.meteoweek.com.