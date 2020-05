L' orso si arrampica sul balcone di casa | grosso spavento per gli inquilini

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Succede a Calliano, in provincia di Trento. La notizia in pochi minuti ha fatto il giro del paese, sul posto anche il...

SkyTG24 : Trentino, orso si arrampica sul balcone di una palazzina a Calliano. VIDEO - Trentin0 : Calliano, l'orso si arrampica sui balconi di un condominio. Le incredibili immagine postate su Facebook dai residen… - PietroPecchioni : RT @RepubblicaTv: Trentino, un orso si arrampica sul balcone di una palazzina - LewandowskiW : RT @bettapique: Trentino, un orso si arrampica sul balcone di una palazzina - raspa90 : RT @repubblica: Paura in paese: orso si arrampica sul balcone di una palazzina -

Ultime Notizie dalla rete : orso arrampica

Corriere della Sera

Ha dell'incredibile quanto accaduto poco prima della mezzanotte di ieri nel paese di Calliano, in Trentino. Un orso bruno di medie dimensioni ha fatto il giro del paese, probabilmente in cerca di cibo ...Roma, 6 mag. (askanews) - Un orso giovane si è reso protagonista la notte scorsa di alcuni avvistamenti in Trentino, prima in prossimità di Nomi, verso le ore 22, e poco più tardi nel centro di Callia ...