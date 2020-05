Giletti è uno che spalma “me a” secondo Il Fatto Nessuno si indigna Solo la Botteri è

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Massimobersaglio da colpire per ilquotidiano. La colpa del giornalista? Avere rilanciato l’accusa del pm Di Matteo al ministro grillino Bonafede. Così oggi il quotidiano di Marco Travaglio ha pubblicato una vignetta altamente offensiva sul conduttore di Non è l’Arena. Prendendo in prestito una canzone di Elio e le Storie Tese,è diventato uno che “merda”. “Aiuto arriva Shpalman che tutti ci shpalmerà”. L’eleganza dell’affondo del quotidiano non è neanche da commentare…ovviamente annuncia che non farà certo marcia indietro. E a L’aria che tira dichiara: “Io sono molto amareggiato, sto ricevendo insulti, minacce da troppo tempo. Adesso mi sono rotto le scatole. Dico subito a chi mi minaccia che domenica tornerò a parlare ...