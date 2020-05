Franceschini “Le vacanze si faranno anche se saranno diverse” (Di mercoledì 6 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Questa estate si faranno le vacanze. saranno diverse, dovremo osservare misure come il distanziamento, le mascherine e la sanificazione, ma si potranno fare. anche per questo stiamo sollecitando l’Unione Europea perche’ vogliamo che ci siano regole comuni che consentano il libero spostamento tra paesi evitando il rischio di accordi bilaterali tra l’uno e l’altro che sarebbero dannose”. Lo ha detto il ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini, nel corso di una informativa al Senato sulle iniziative di contrasto al Covid-19. “saranno soprattutto vacanze italiane, di prossimita’, perche’ probabilmente ci saranno pochi turisti stranieri e tanti italiani”, ha aggiunto.“Oltre alle misure gia’ in vigore stiamo lavorando a misure nuove legate al settore turistico che saranno ... Leggi su ildenaro Franceschini “Le vacanze si faranno anche se saranno diverse”

Coronavirus - Ministro Franceschini : “Le vacanze si faranno - ma saranno diverse : dovremo rispettare misure di sicurezza”

Coronavirus - Franceschini smentisce le fake news sul turismo : “Le frontiere chiuse per tutto il 2020 una bufala - ma sarà un’estate di vacanze in Italia” (Di mercoledì 6 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Questa estate silediverse, dovremo osservare misure come il distanziamento, le mascherine e la sanificazione, ma si potranno fare.per questo stiamo sollecitando l’Unione Europea perche’ vogliamo che ci siano regole comuni che consentano il libero spostamento tra paesi evitando il rischio di accordi bilaterali tra l’uno e l’altro che sarebbero dannose”. Lo ha detto il ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario, nel corso di una informativa al Senato sulle iniziative di contrasto al Covid-19. “soprattuttoitaliane, di prossimita’, perche’ probabilmente cipochi turisti stranieri e tanti italiani”, ha aggiunto.“Oltre alle misure gia’ in vigore stiamo lavorando a misure nuove legate al settore turistico che...

_MiBACT : Mercoledì 6 maggio (ore 16.00 al Senato) e Giovedì 7 maggio (ore 12.00 alla Camera) il Ministro per i Beni e le Att… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Franceschini: 'Le vacanze si faranno, ma saranno diverse e in Italia' #dariofranceschini… - rtl1025 : ?? 'Si faranno le #vacanze, saranno diverse, ma si potranno fare. Anche per questo stiamo sollecitando le autorità e… - CurzioWu : @elena_giusini @fervin_mi Questa è stata la richiesta è le dichiarazioni. Quello che è venuto dopo ammetterai che è… - Notiziedi_it : Franceschini “Le vacanze si faranno anche se saranno diverse” -

Ultime Notizie dalla rete : Franceschini “Le Mes, scontro Franceschini-Conte: «Non puoi dire no pregiudiziale» Corriere della Sera