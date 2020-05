Faccio Sanremo | come va va | e chiudo la carriera | Mica devo andare avanti fino ad 80

(Di mercoledì 6 maggio 2020) “Che? È pesante fare... Te ne dicono di tutti i colori... Non ho il carattere giusto, eppure l’ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta... Potrebbe essere l’ultima cosa.va va, ela”: con la testa tra le mani, dopo aver chiuso una lunga diretta su Instagram con Amadeus (VIDEO), Fiorello si lasciaa questa riflessione e aggiunge: “ad 80 anni. Ho fatto pure troppo. Largo ai giovani.e basta”. Riflessioni da clausura forzata per l’emergenza coronavirus, pensieri intorno ai 60 anni imminenti (il compleanno sarà il 16 maggio) o una delle sue boutade? A Fiorello piace sorprendere e cambiare continuamente le carte in tavola. Già nel 2017, in un’intervista esclusiva ...

Adnkronos : #Fiorello e il bis a #Sanremo: 'Faccio il Festival e chiudo la carriera' - FQMagazineit : Fiorello: “Faccio il bis a Sanremo con Amadeus. Come va va, poi chiudo la carriera” - GHERARDIMAURO1 : RT @repubblica: Fiorello con le mani nei capelli: 'Faccio Sanremo e chiudo' - repubblica : Fiorello con le mani nei capelli: 'Faccio Sanremo e chiudo' - Peppe_Doronzo : Fiorello con le mani nei capelli: 'Faccio Sanremo con Amadeus e chiudo la carriera' -

"Che faccio? È pesante fare Sanremo... Te ne dicono di tutti i colori... Non ho il carattere giusto, eppure l'ho fatto. Amadeus mi ha convinto e mi convincerà pure stavolta... Potrebbe essere l'ultima ...