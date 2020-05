Allenamento in «fase due», ecco come rimanere motivati (Di mercoledì 6 maggio 2020) Dall’inizio della «fase due» è di nuovo possibile l’Allenamento all’aperto, purché individualmente. Ma le piscine e le palestre, dove potevamo incontrare gli altri sportivi e ritrovare lo sprint e la motivazione all’attività fisica, rimangono ancora chiuse. Allenarsi regolarmente è estremamente benefico per la salute, ma può diventare difficile trovare sentirsi stimolati a farlo. Ma ecco che cosa suggeriscono gli esperti di fitness per non perdere la motivazione: ne hanno parlato a The Independent. Mantieni una routine regolare I giorni feriali e il weekend tendono a confondersi, in una fase in cui ci è richiesto di trascorrere ancora la maggior parte del nostro tempo in casa. Proprio per questo, diventa essenziale creare una routine, come consiglia Stefanie Williams, personal trainer ed esperta di ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 6 maggio 2020) Dall’inizio della «due» è di nuovo possibile l’all’aperto, purché individualmente. Ma le piscine e le palestre, dove potevamo incontrare gli altri sportivi e ritrovare lo sprint e la motivazione all’attività fisica, rimangono ancora chiuse. Allenarsi regolarmente è estremamente benefico per la salute, ma può diventare difficile trovare sentirsi stimolati a farlo. Mache cosa suggeriscono gli esperti di fitness per non perdere la motivazione: ne hanno parlato a The Independent. Mantieni una routine regolare I giorni feriali e il weekend tendono a confondersi, in unain cui ci è richiesto di trascorrere ancora la maggior parte del nostro tempo in casa. Proprio per questo, diventa essenziale creare una routine,consiglia Stefanie Williams, personal trainer ed esperta di ...

Ultime Notizie dalla rete : Allenamento fase Come rimanere motivati e allenati anche nella «fase due» GQ Italia MEZZAROMA: "Sicurezza ed economia: trovare l'equilibrio per ripartire"

Come riferisce ottopagine.it, nel corso di una diretta tv su Ottochannel è intervenuto il co-patron della Salernitana Marco Mezzaroma: "Mi auguro che quando verranno messi sul piatto della bilancia le ...

Premier: ripresa degli allenamenti rinviata di una settimana

Slitterà di una settimana la ripresa degli allenamenti in Premier League. Lo riferisce il 'Daily Mail'. Il governo ha posticipato a domenica sera l'annuncio della fase 2 della gestione dell'emergenza ...

