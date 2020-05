Pistocchi | “Il 5 maggio Sacchi aveva previsto Calciopoli” | e arriva il commento di

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 5 maggio 2020) Oggi, 5, a livello calcistico è una giornata che in tanti ricordano. Con piacere i tifosi della Juventus e con amarezza quelli dell’Inter. Diciotto anni fa i bianconeri conquistavano lo Scudetto all’ultima giornata, vincendo ad Udine ed approfittando della sconfitta dei nerazzurri a Roma contro la Lazio. Il giornalista Maurizio, sul suo profilo Twitter, ha ripostato uno spaccato della puntata di ‘Controcampo’ andata in scena quella sera (52002), evidenziando l’intervento di Arrigoche ha fatto riferimento alla “forza della società Juventus. Se tutti facciamo finta di non sapere… Ci son troppi veleni e troppe polemiche, cerchiamo di capire di dover dare una trasparenzare. Se facciamo un sorteggio integrale magari in Italia non vincono sempre le stesse. Solo un anno accadde nel nostro ...