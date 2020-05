Nocera Superiore | da giovedì riapre il cimitero

(Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo un’attenta e cauta valutazione, l’amministrazione comunale diha deciso di riaprire al pubblico ilcomunale a partire da Giovedì 7 Maggio. Per l’accesso saranno adottate tutte le misure di sicurezza previste dal DPCM al fine di evitare assembramenti e, quindi, contatti ravvicinati. É previsto, almeno inizialmente, un ingresso scaglionato fino ad un massimo di 30 persone per volta e con una permanenza di al massimo 30 minuti all’interno del, nei seguenti orari: dal lunedì al sabato: 8 :00- 12:30 e 15:00 – 18:00; domenica: 8:00 – 12:30. “Poter fare visita, seppur per qualche istante, ai propri cari è, sì, un gesto che vale tanto in questo momento così difficile, ma è anche un’azione che va ponderata con ...

RTAlive1 : Nocera Superiore. Cimitero comunale, si riapre il 7 maggio - laRedazioneEU : A Nocera Superiore il Cimitero comunale riapre il 7 maggio - PeppeJep93 : Cercasi qualcuno per brevissimo video comico a Nocera Superiore. - Golfonetwork : Appello al sindaco di Nocera Superiore dal Movimento Legalità e Trasparenza - pricut : CORONAVIRUS, APPELLO AL SINDACO DI NOCERA SUPERIORE DAL MOVIMENTO LEGALITA' E TRASPARENZA: 'RIAPRIRE SUBITO IL CIMI… -

Ultime Notizie dalla rete : Nocera Superiore

inPrimaNews.it

Per il mese di maggio 2020, TIM guarda ai nuovi clienti con una serie di offerte sia per la telefonia fissa che per quella mobile, in grado di unire alla connessione a banda larga e ultralarga e alle ...Il deputato di Fratelli d'Italia e questore della Camera, Edmondo Cirielli è risultato di nuovo positivo al Coronavirus. Il suo è uno dei primi casi accertati in Italia di doppio contagio da Covid-19.